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Податківців столиці викрили на корупції: завдано держзбитків на 2,5 млрд гривень

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 12:45
Податківців столиці викрили на корупції: завдано держзбитків на 2,5 млрд гривень Фото: податківців столиці викрили на корупції (dbr.gov.ua), колаж: РБК-Україна.
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили на корупції посадовців столичного управління Державної податкової служби. Чиновники сприяли комерсантам в ухиленні від сплати податків приблизно на 2,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-центр ДБР.

Встановлено, що чиновники податкової служби вступили у змову з представниками декількох підприємств, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

"Податківці мали блокувати реєстрацію податкових накладних цих фірм, які віднесені до ризикових, натомість вони за неправомірну винагороду не "помічали" грубих порушень податкового законодавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що протиправна схема діяла з середини минулого року та дала змогу правопорушникам ухилитися від сплати податків на приблизно 2,5 млрд гривень.

Правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві, під час яких було вилучено речі та документи, що будуть долучені до матеріалів справи.

Кримінальне провадження розпочато за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: ДБР проводить обшуки у службових приміщеннях ДПС у м. Києві (dbr.gov.ua)

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