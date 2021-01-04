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Налоговая предупредила о возможных сбоях в работе сервисов

Киев, Понедельник 04 января 2021 23:31
Налоговая предупредила о возможных сбоях в работе сервисов
Фото: калькулятор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Государственная налоговая служба Украины предупредила о возможных сбоях в работе электронных сервисов. Сбои возможны ночью 5 и 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Частичные ограничения возможны в связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса ГНС.

"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного предоставителя электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента Госналоговой сообщаем, что с 5 января 2021 года с 22:00 по 1:00 6 января 2021 года возможные частичные ограничения доступа к электронным сервисам", - сообщает пресс-служба ГНС.

В ведомстве также попросили извинения за временные неудобства.

Напомним, Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступили в силу с 1 января 2021 года.

В декабре в Украине действовала программа компенсации бизнесу за усиление карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ).

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