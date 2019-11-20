Налоговая полиция фабрикует новое дело против "Софт Оил", - владелец компании

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Юристы называют это попыткой рейдерской атаки на драгоценный груз

Налоговая полиция открыла новое сфабрикованное дело против компании "Софт Оил". Об этом журналистам директор компании "Софт Оил" Дмитрий Олейник, сообщают "Подробности-ТВ".

По мнению юристов, это очередная попытка рейдерской атаки на драгоценный груз стоимостью 7 млн долларов.

"Буквально на прошлой неделе я был на допросе. Суть дела заключается в том, что я якобы у самого себя украл масло. На сегодняшний день за мной постоянно следят. Получаю угрозы в свой адрес. За этим стоит Сергей Пеньков (первый замглавы Днепропетровской ГФС, - ред.)", - сообщил Олейник.

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания "Софт Оил". Как отмечают адвокаты "Софт Оил", масло принадлежит компании и никуда не выбывало из ее собственности компании. Поэтому, даже события, как уголовного преступления не произошло, и что расследовать в данном случае - неизвестно.

"Ни компания "Софт Оил", ни ее владельцы, ни руководители, ни бывшие владельцы - никто не обращался в прокуратуру с заявлением о совершении этого преступления, так как его не было совершено. Пострадавших в данном уголовном производстве нет. Но прокуратура и налоговая милиция упорно продолжают в данном случае что-то расследовать", - отметил адвокат Андрей Слюсарь.

Как отмечают журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания "Софт Оил" не может получить доступ к импортируемому базовому масла, которую предприятие закупило полгода назад. Напомним, тогда днепровские налоговики арестовали груз.

Более того, в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовать "похищение" мог первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

"Мы могли его куда-то вывезти, закрыть в подвале. Но понимаем, что завтра это будет разворот по нас, что мы его там плохо удержали. Поэтому просто селим его на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - заявил тогда Пеньков.

Как отметил активист Бондарчук, несмотря на акции протеста со стороны, Пеньков продолжает занимать свою должность.

"Он, возможно подал, или подавал документы на участие в конкурсах Службы безопасности Украины. Это также свидетельствует о том, что он в схеме в системе, и пока он сидит на рычагах и может определенным образом управлять эту ситуацию, или активно в ней участвовать - блокировать деятельность предприятия - до тех пор и беспорядок. Правоохранительные органы, в том числе, контролирующие, - совершенно блокируют своим бездействием и слабым желанием разобраться в ситуации активности", - отметил Бондарчук.

Как отмечают журналисты, свою позицию компания "Софт Оил" неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. Почему Государственное бюро расследований, которое могло бы установить справедливость в ситуации, медлит - вопрос риторический, говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова "похитили и насильно удерживали" почти месяц сотрудники Днепропетровской налоговой милиции.

"На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко требую вернуть Кирилла и оставить компанию в покое", - заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.