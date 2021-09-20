Налоги и импорт энергоносителей: что будет влиять на курс доллара на этой неделе

Приближение конца месяца и необходимость платить ежемесячные налоги может увеличить предложение валюты на рынке. Это сохранит баланс и удержит курс гривны возле середины коридора 26,5-27 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

"В ближайшее время курс гривны останется в том же коридоре с вероятным незначительным ослаблением из-за увеличения импорта и высоких цен на товары его энергетической составляющей", - добавил он.

По его словам, на рынке наблюдается рост спроса от импортеров, который компенсируется экспортерами благодаря высоким ценам на экспорт продукции АПК.

"А вот уже на этой неделе будут идти ежемесячные платежи по налогам, которые могут поддержать гривну", - добавил он.

Как отметил аналитик, валютный рынок остается достаточно хорошо сбалансированным и на прошлой неделе особых колебаний не наблюдалось. Курс гривны преимущественно колебался в пределах 26,6-26,7 грн/доллар, несмотря на преобладание спроса среди клиентов банков на иностранную валюту. Но такой клиентский дисбаланс покрывался банками, и даже НБУ почти ежедневно выходил с минимальным объемом интервенций и покупал в среднем по 5 млн доллар в день. Всего НБУ выкупил 20 млн долларов, пропустив лишь четверг. В итоге гривна укрепилась на 0,4% до 26,62 грн/доллар.