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Податки та імпорт енергоносіїв: що впливатиме на курс долара цього тижня

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 17:11
Податки та імпорт енергоносіїв: що впливатиме на курс долара цього тижня Фото: курс долара збережеться на рівні 26,5-27 грн/долар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наближення кінця місяця і необхідність сплачувати щомісячні податки може збільшити пропозицію валюти на ринку. Це збереже баланс та утримає курс гривні біля середини коридору 26,5-27 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU.

"Найближчим часом курс гривні залишиться в тому ж коридорі із імовірним незначним ослабленням через збільшення імпорту та високі ціни на товари його енергетичної складової", - додав він.

За його словами, на ринку спостерігається зростання попиту від імпортерів, який компенсується експортерами завдяки високим цінам на експорт продукції АПК.

"А от вже цього тижня відбуватимуться щомісячні платежі з податків, які можуть підтримати гривню", - додав він.

Як зазначив аналітик, валютний ринок залишається досить добре збалансованим і минулого тижня особливих коливань не спостерігалося. Курс гривні переважно коливався в межах 26,6-26,7 грн/долар попри перевагу попиту серед клієнтів банків на іноземну валюту. Але такий клієнтський дисбаланс покривався банками, і навіть НБУ майже щодня виходив із мінімальним обсягом інтервенцій та купував в середньому по 5 млн долар на день. Загалом НБУ викупив 20 млн доларів, пропустивши лише четвер. Тож у підсумку гривня укріпилася на 0,4% до 26,62 грн/долар.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар.

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