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Наличный рынок: сколько украинцы продали и купили валюты за 2020 год

Автор: Александр Белоус

За год украинцы продали валюты на 1,1 млрд долларов больше, чем купили

Население Украины в декабре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 623,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 708,4 млн долларов. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 84,6 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего с начала года население продало банкам валюты на 15 950,6 млн долларов и купило на 14 852,5 млн долларов, сальдо составило 1 098,1 млн долларов.

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Стоит отметить, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Напомним, НБУ на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

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