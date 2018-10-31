Готівковий курс євро знизився ще на 10 копійок

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,17 (27,35 - 28,15 - 30 жовтня), продажу 28,10 - 28,70 (27,35 - 28,15 - 30 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 28,02 (28,05 - 30 жовтня), продажу - 28,21 (28,23 - 30 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,15 - 32,20 (30,25 - 32,25 - 30 жовтня), продажу 32,00 - 32,87 (32,10 - 32,95 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,77 (31,87 - 30 жовтня), продажу - 32,21 (32,33 - 30 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,25 (2,60 - 4,25 - 30 жовтня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 30 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,91 (3,93 - 30 жовтня), продажу 4,32 (4,33 - 30 жовтня) грн за 10 рублів.