Готівковий курс євро знизився на 5 копійок

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 28,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,33 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,35 - 28,15 (27,35 - 28,20 - 29 жовтня), продажу 28,05 - 28,40 (28,10 - 28,40 - 29 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,05 (28,08 - 29 жовтня), продажу - 28,23 (28,27 - 29 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,25 - 32,25 (30,35 - 32,27 - 29 жовтня), продажу 32,10 - 32,95 (32,10 - 33,01 - 29 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (31,87 - 29 жовтня), продажу - 32,33 (32,38 - 29 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,25 (2,60 - 4,24 - 29 жовтня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 29 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,93 (3,93 - 29 жовтня), продажу 4,33 (4,35 - 29 жовтня) грн за 10 рублів.