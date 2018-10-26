Готівковий курс долара виріс ще на 3 копійки

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар дорожчає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 3 копійки до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,51 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 28,27 (27,45 - 28,25 - 25 жовтня), продажу 28,20 - 28,50 (28,15 - 28,50 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,17 (28,14 - 25 жовтня), продажу - 28,37 (28,34 - 25 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,50 - 32,40 (30,50 - 32,45 - 25 жовтня), продажу 32,20 - 33,05 (32,39 - 33,17 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,02 (32,01 - 25 жовтня), продажу - 32,51 (32,54 - 25 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,27 (2,70 - 4,27 - 25 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 25 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,94 (3,95 - 25 жовтня), продажу 4,35 (4,33 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.