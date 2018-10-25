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Готівковий курс долара виріс ще на 10 копійок

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 11:39
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)
Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок до 28,34 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 8 копійок до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,54 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,45 - 28,25 (27,35 - 28,17 - 24 жовтня), продажу 28,15 - 28,50 (28,15 - 28,90 24 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 28,14 (28,06 - 24 жовтня), продажу - 28,34 (28,22 - 24 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,50 - 32,45 (30,50 - 32,40 - 24 жовтня), продажу 32,39 - 33,17 (32,25 - 33,21 - 24 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,01 (32,06 - 24 жовтня), продажу - 32,54 (32,50 - 24 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,27 (2,70 - 4,26 - 24 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 24 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,95 (3,93 - 24 жовтня), продажу 4,33 (4,34 - 24 жовтня) грн за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку виріс до 28,34 грн/долар Курс долара на міжбанку виріс до 28,29 грн/долар
Теми: Курс долара
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