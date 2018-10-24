Готівковий курс долара виріс на 5 копійок

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар і євро дорожаю на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 6 копійок до 28,06 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,50 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,35 - 28,17 (27,30 - 28,12 - 22 жовтня), продажу 28,15 - 28,90 (28,09 - 28,85- 22 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 28,06 (28,00 - 22 жовтня), продажу - 28,22 (28,19 - 22 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,50 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 22 жовтня), продажу 32,25 - 33,21 (32,30 - 33,13 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,03 - 22 жовтня), продажу - 32,50 (32,49 - 22 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,26 (2,70 - 4,26 - 22 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 22 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,93 (3,91 - 22 жовтня), продажу 4,34 (4,33 - 22 жовтня) грн за 10 рублів.