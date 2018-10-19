Готівковий курс долара зріс на 15 копійок

Долар та євро дорожчають на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 14 копійок до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,25 - 28,16 (27,15 - 28,05 - 18 жовтня), продажу 28,10 - 28,80 (28,02 - 28,75 - 18 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,03 (27,89 - 18 жовтня), продажу - 28,22 (28,06 - 18 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,40 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 18 жовтня), продажу 32,20 - 33,10 (32,20 - 33,13 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,00 - 18 жовтня), продажу - 32,52 (32,48 - 18 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,23 (2,70 - 4,22 - 18 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 18 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,88 - 18 жовтня), продажу 4,30 (4,30 - 18 жовтня) грн за 10 рублів.