Готівковий курс долара знизився на 5 копійок

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар дешевшає, євро дорожчає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 4 копійки - до 28,18 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 5 копійок до 27,98 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 4 копійки - до 32,56 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,10 (27,25 - 28,16 - 19 жовтня), продажу 28,10 - 28,85 (28,10 - 28,80 - 19 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,98 (28,03 - 19 жовтня), продажу - 28,18 (28,22 - 19 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,60 - 32,40 (30,40 - 32,40 - 19 жовтня), продажу 32,30 - 33,30 (32,20 - 33,10 - 19 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,06 (32,06 - 19 жовтня), продажу - 32,56 (32,52 - 19 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,23 (2,70 - 4,23 - 19 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 19 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 19 жовтня), продажу 4,32 (4,30 - 19 жовтня) грн за 10 рублів.