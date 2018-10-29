Готівковий курс долара знизився на 10 копійок

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Долар дешевшає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 9 копійок до 28,08 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,38 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,35 - 28,20 (27,50 - 28,27 - 26 жовтня), продажу 28,10 - 28,40 (28,20 - 28,50 - 26 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,08 (28,17 - 26 жовтня), продажу - 28,27 (28,34 - 26 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,35 - 32,27 (30,50 - 32,40 - 26 жовтня), продажу 32,10 - 33,01 (32,20 - 33,05 - 26 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,87 (32,02 - 26 жовтня), продажу - 32,38 (32,51 - 26 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,24 (2,70 - 4,27 - 26 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 26 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,93 (3,94 - 26 жовтня), продажу 4,33 (4,35 - 26 жовтня) грн за 10 рублів.