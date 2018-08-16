Наличный курс доллара в продаже достиг 27,90 грн/доллар

Евро подорожал на 27 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 августа 2018 года, в 15:55 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 31 копейку - до 27,90 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,56 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 27 копеек - до 31,81 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 27,83 (26,90 - 27,48 - 15 августа), продажи 27,70 - 28,00 (27,47 - 27,95 - 15 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,5740 (27,3333 - 15 августа), продажи - 27,9002 (27,5920 - 15 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,55 - 31,63 (30,37 - 31,27 - 15 августа), продажи - 31,45 - 32,10 (31,15 - 31,85 - 15 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2097 (30,9469 - 15 августа), продажи - 31,8169 (31,5475 - 15 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,080 - 15 августа), продажи - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 15 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,716 (3,712 - 15 августа), продажи 4,211 (4,210 - 15 августа) грн за 10 рублей.