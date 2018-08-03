Готівковий курс долара в продажу наблизився до 27,3 гривень/долар

Євро подорожчав на три копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 14 копійок - до 27,29 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,00 гривень за долар. Порівняно з даними 2 серпня курс євро у продажу виріс на 3 копійки - до 31,80 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,40 - 27,2650 (26,65 - 27,07 - 2 серпня), продажу 27,15 - 27,90 (26,99 - 27,70 - 2 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,0049 (26,9036 - 2 серпня), продажу - 27,2994 (27,1571 - 2 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,70 (30,70 - 31,58 - 2 серпня), продажу - 31,55 - 32,45 (31,55 - 32,35 - 2 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,1921 (31,2474 - 2 серпня), продажу - 31,8035 (31,7798 - 2 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,245 (2,800 - 4,241 - 2 серпня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 2 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,943 (3,954 - 2 серпня), продажу 4,344 (4,341 - 2 серпня) грн за 10 рублів.