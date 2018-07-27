Наличный курс доллара в продаже приблизился к 27 гривнам/доллар

Курс евро вырос на 13 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 20 копеек - до 26,95 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 16 копеек - до 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными 26 июля курс евро в продаже вырос на 13 копеек - до 31,53 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,87 (25,85 - 26,67 - 26 июля), продажи 26,77 - 27,30 (26,63 - 27,10 - 26 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6643 (26,5095 - 26 июля), продажи - 26,9507 (26,7491 - 26 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,37 (30,00 - 31,20 - 26 июля), продажи - 31,25 - 31,88 (31,15 - 31,90 - 26 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9881 (30,8740 - 26 июля), продажи - 31,5390 (31,4022 - 26 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,200 (2,800 - 4,170 - 26 июля), продажи - 4,190 - 5,000 (4,150 - 5,000 - 26 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,885 (3,876 - 26 июля), продажи 4,297 (4,281 - 26 июля) за 10 рублей.