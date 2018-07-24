Наличный курс доллара в продаже немного вырос

Курс евро вырос на 4 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 8 копеек и составил 26,58 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 7 копеек - до 26,37 гривен за доллар. По сравнению с данными 23 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,19 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,65 - 26,52 (25,60 - 26,43 - 23 июля), продажи 26,47 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3772 (26,3008 - 23 июля), продажи - 26,5877 (26,5079 - 23 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,00 (30,00 - 30,91 - 23 июля), продажи - 30,90 - 31,95 (30,83 - 31,80 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6782 (30,6545 - 23 июля), продажи - 31,1916 (31,1523 - 23 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,120 (2,800 - 4,100 - 23 июля), продажи - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 23 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,848 (3,831 - 23 июля), продажи 4,248 (4,236 - 23 июля) за 10 рублей.