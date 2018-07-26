Наличный курс доллара в продаже не изменился

Курс евро вырос на 4 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем не изменился и составил 26,75 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки - до 26,50 гривен за доллар. По сравнению с данными 25 июля курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 31,40 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85 - 26,67 (25,80 - 26,65 - 25 июля), продажи 26,63 - 27,10 (26,60 - 27,10 - 25 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5095 (26,4881 - 25 июля), продажи - 26,7491 (26,7495 - 25 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,20 (30,00 - 31,17 - 25 июля), продажи - 31,15 - 31,90 (31,05 - 31,95 - 25 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8740 (30,8359 - 25 июля), продажи - 31,4022 (31,3676 - 25 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,170 (2,800 - 4,160 - 25 июля), продажи - 4,150 - 5,000 (4,150 - 5,000 - 25 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,876 (3,859 - 25 июля), продажи 4,281 (4,278 - 25 июля) за 10 рублей.