Наличный курс доллара в продаже не изменился

Курс евро вырос на 11 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 1 копейку - до 26,30 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 июля курс евро в продаже вырос на 11 копеек - до 31,15 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,60 - 26,43 (25,55 - 26,41 - 20 июля), продажи 26,40 - 26,90 (26,40 - 26,90 - 20 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3008 (26,2998 - 20 июля), продажи - 26,5079 (26,5094 - 20 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,91 (30,00 - 30,75 - 20 июля), продажи - 30,83 - 31,80 (30,75 - 31,75 - 20 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6545 (30,5130 - 20 июля), продажи - 31,1523 (31,0448 - 20 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,110 - 20 июля), продажи - 4,100 - 5,000 (4,100 - 5,000 - 20 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,831 (3,815 - 20 июля), продажи 4,236 (4,237 - 20 июля) за 10 рублей.