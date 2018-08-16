Наличный курс доллара в продаже достиг 27,80 грн/доллар

Евро подорожал на 22 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 21 копейку - до 27,80 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,50 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 августа курс евро в продаже вырос на 22 копейки - до 31,76 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90 - 27,75 (26,90 - 27,48 - 15 августа), продажи 27,66 - 27,99 (27,47 - 27,95 - 15 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,5064 (27,3333 - 15 августа), продажи - 27,8022 (27,5920 - 15 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,55 - 31,56 (30,37 - 31,27 - 15 августа), продажи - 31,45 - 32,10 (31,15 - 31,85 - 15 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1484 (30,9469 - 15 августа), продажи - 31,7635 (31,5475 - 15 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100 (2,800 - 4,080 - 15 августа), продажи - 4,050 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 15 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,704 (3,712 - 15 августа), продажи 4,212 (4,210 - 15 августа) грн за 10 рублей.