Готівковий курс долара трохи виріс

Фото: колаж (Pixabey)

Долар дорожчає, євро дешевшає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 жовтня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 1 копійку до 28,19 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 2 копійки до 28,00 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,49 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,12 (27,30 - 28,10 - 22 жовтня), продажу 28,09 - 28,85 (28,10 - 28,85 - 22 жовтня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 28,00 (27,98 - 22 жовтня), продажу - 28,19 (28,18 - 22 жовтня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,40 - 32,35 (30,60 - 32,40 - 22 жовтня), продажу 32,30 - 33,13 (32,30 - 33,30 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,06 - 22 жовтня), продажу - 32,49 (32,56 - 22 жовтня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,26 (2,70 - 4,23 - 22 жовтня), продажу - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 22 жовтня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,91 (3,90 - 22 жовтня), продажу 4,33 (4,30 - 22 жовтня) грн за 10 рублів.