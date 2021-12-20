Наличие субсидии можно проверить онлайн: в Минсоцполитики рассказали об алгоритме

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии. Проверить информацию можно в реестре, который находится в открытом доступе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Марины Лазебной изданию "Факты".
Как отметила Лазебная, во-первых, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения должно сообщить человеку о том, какое решение было принято по его заявлению: назначена субсидия или отказано в ней. Сообщить об этом должны в течение трех дней со дня принятия решения.
"Во-вторых, действительно, человек может, не выходя из дому, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий", - сказала она.
Реестр находится по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua. Поиск в реестре проводится по адресу. Можно посмотреть, назначена ли субсидия, на какой срок, каковы суммы ежемесячных начислений. Информация обновляется один раз в месяц - начале текущего месяца за предыдущий месяц, уточнила министр.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возвращения денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.