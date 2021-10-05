Как накопить на путешествия на пенсии

Мне 35, хочу путешествовать в старости. Во что вложить деньги

Старость, как в Европе — мечта, наверное, каждого украинца. Но дай бог, чтобы хотя бы каждый сотый после 60, не работая, имел деньги не только на великую триаду "еда-лекарства-коммуналка", но и на прочесывание Пинакотеки с галереей Уффици, и на стаканчик сангрии на набережной где-нибудь в Валенсии.

Что в Украине с пенсиями

В феврале премьер-министр страны Денис Шмыгаль анонсировал начало перехода к накопительной системе пенсий. По предварительным оценкам, он займет 10-15 лет. Хорошая новость: до конца года пенсии в Украине будут повышать аж несколько раз.

Не остановится правительство и в следующем году: для увеличения пособий Пенсионный фонд получил из бюджета более полутриллиона гривен.

Воодушевляет? Как посмотреть... Пенсии в 2-3 тыс., даже после повышений, смотрятся очень бледно по сравнению даже со средней зарплатой — 10 727 гривен по итогам прошлого года, по данным Укрстата. На жизнь рантье даже очень скромного уровня явно не хватит. К тому же, когда завершится переход на накопительную пенсию, до этой пенсии нынешним 35-летним останется всего ничего.

Какие же инструменты долгосрочного накопления у нас тогда остаются? Рассмотрим их в порядке возрастания непривичности для большинства рядовых граждан.

Что не так с депозитами и валютой

Ставки ведущих банков по вкладам стартуют от 6% годовых и в отдельных случаях доходят до 10%. Но, как всегда, действует правило: чем выше доходность — тем меньше надежность и больше дополнительных условий. И это в то время, когда инфляция в Украине вновь разгоняется и к концу года может достичь тех же 10% только по официальным данным (потребительская инфляция на полках супермаркетов, как известно, ощущается еще сильнее).

Что до сбережений в долларах и евро, старые-добрые американская (и чуть менее старая европейская) валюты действительно по-прежнему служат неплохой страховкой от дефолтов и прочих потрясений внутри страны, но не более. В многолетней перспективе они не гарантируют вообще никакой доходности; да еще и возможны потери при необходимости срочной конвертации, если курс будет невыгодным. Если вы все-таки хотите переложить часть кровных в валюту, присмотритесь к швейцарскому франку — его курс гораздо менее волатилен, чем у доллара, евро, фунта и иены.

Вкладываемся в драгоценные металлы

Прежде всего, нас интересует золото (хотя в отдельных банках можно присмотреться и к серебру, и к платине, и даже к палладию с иридием). Оно всегда дорожает в периоды кризисов, терактов, бурь и потрясений, но часто дешевеет, когда курс доллара к валютам развивающихся стран растет, и наоборот. Тем не менее, с начала 2000-х стоимость тройской унции выросла уже на сотни процентов и недавно пробивала отметку в $2 тыс.

Еще один плюс: в Украине покупка слитков не облагается НДС. Правда, иногда НБУ вводит на такие операции временные ограничения: лучше сверяться с сайтом. А если не хочется связываться с физическим металлом, можно открыть обезличенный металлический счет и оперировать виртуальным золотом — например, на криптоплатформе Currency.com, где токенизированное золото можно купить даже за криптовалюты.

Покупаем ценные бумаги

Наиболее надежными среди них считаются Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они уступают по безопасности лишь депозитам, при этом предлагая намного более приятные ставки — около 15% годовых. Но рядовому инвестору с небольшой суммой прикупить часть американского госдолга или евробондов вот так просто через интернет или украинский банк не выйдет. Нужен посредник-иностранный брокер, который, скорее всего, «съест» существенную часть дохода.

Среди акций частных компаний наибольшей популярностью традиционно пользуются энергетические, финансовые, строительные и ритейл-гиганты; а в последние годы — еще и технологический сектор. Отчетности за этот год показали, что Google и Microsoft превосходят самые смелые ожидания аналитиков. Им на руку, кажется, одинаково играют как ковидные ограничения в 2020-м, так и массовое возвращение людей с самоизоляции и офисов с удаленки в 2021-м. Они продолжают бить рекорды выручки в абсолютных цифрах, а прирост год к году в процентах исчисляется двузначными цифрами. Правда, и такими ценными бумагами торговать напрямую не удастся: нужен украинский банк, который откроет вам брокерский счет и найдет посредника в США.

В свете этого оптимальным вариантом могут оказаться интернет-посредники. Например, криптобиржа Currency.com дает возможность для начала купить не акцию Facebook или Apple, а токенизированную акцию (в том числе можно купить и долю токенизированной акции), и таким образом освоиться на финансовом рынке с малыми вложениями.

Рисковые инвестиции

Это могут быть бумаги начинающих стартапов (никогда не знаешь, кто из единорогов "выстрелит" и превратится в единорога, а какая прогорит), так и те же криптовалюты. Однако помните: ни в какие рисковые активы нельзя вкладывать более 10, максимум — 20 процентов от своих сбережений.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета.