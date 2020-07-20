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Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой

Понедельник 20 июля 2020 09:49
Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица насладилась расслабленным уикендом на природе

На днях Настя Каменских после долгого перерыва вновь выступила на сцене, а также ошеломила эффектным и дерзким луком на концерте в честь 15-летия "Светской жизни". А на выходных артистка предпочитает обходиться без макияжа и максимально расслабляться. На своей странице в Instagram звезда показала несколько атмосферных кадров с прошедшего уикенда.

33-летняя Настя провела его на природе в милом летнем образе - она запечатлена в легком коротком платье со шнуровкой на груди и вышивкой. Певица позировала босиком на фоне реки, а также зеленых деревьев, восхищая стройными ножками и натуральной красотой, ведь на ее лице практически нет косметики.

Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотойЛесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой

"Матушка-природа. Люблю мою Украину", - подписала фото Каменских на английском языке.

Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой

Настя Каменских очаровала милым летним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники поспешили прокомментировать новые снимки своей любимицы.

  • Лесная фея!
  • Даа это очень красиво
  • Красотка
  • Ох уж эта Настя
  • Лапочка
  • Как естественно и красиво
  • Самые лучшие фото! Естественная , красивая девушка
  • Мавка
  • Красотка наша
  • Вот где красота) Жизнь.
  • Как русалка около води

Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал горячую Настю Каменских в кружевном бикини на расслабленном семейном фото.

Добавим также, что недавно Потап похвастался достижениями Насти Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой.

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