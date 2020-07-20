Лесная фея: босоногая Каменских в коротком платье восхитила натуральной красотой

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица насладилась расслабленным уикендом на природе

На днях Настя Каменских после долгого перерыва вновь выступила на сцене, а также ошеломила эффектным и дерзким луком на концерте в честь 15-летия "Светской жизни". А на выходных артистка предпочитает обходиться без макияжа и максимально расслабляться. На своей странице в Instagram звезда показала несколько атмосферных кадров с прошедшего уикенда.

33-летняя Настя провела его на природе в милом летнем образе - она запечатлена в легком коротком платье со шнуровкой на груди и вышивкой. Певица позировала босиком на фоне реки, а также зеленых деревьев, восхищая стройными ножками и натуральной красотой, ведь на ее лице практически нет косметики.

"Матушка-природа. Люблю мою Украину", - подписала фото Каменских на английском языке.

Настя Каменских очаровала милым летним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники поспешили прокомментировать новые снимки своей любимицы.

Лесная фея!

Даа это очень красиво

Красотка

Ох уж эта Настя

Лапочка

Как естественно и красиво

Самые лучшие фото! Естественная , красивая девушка

Мавка

Красотка наша

Вот где красота) Жизнь.

Как русалка около води

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал горячую Настю Каменских в кружевном бикини на расслабленном семейном фото.

Добавим также, что недавно Потап похвастался достижениями Насти Каменских и рассказал об отношениях с экс-супругой.