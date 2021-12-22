Наконечный: нужно начать воплощать Минские соглашения для мира на Донбассе
Для скорейшего наступления мира на Донбассе власть должна начать воплощать Минские соглашения. Другого пути нет.
Об этом заявил депутат Киевского городского совета от фракции "Оппозиционный платформы - За життя" Михаил Наконечный в программе "Диалог со страной" на телеканале Live.
"Власть сегодня так много рассказывает о политике в сфере обороны, что хочется напомнить слова известного финского военного и политического деятеля Карла Густава Маннергейма: "Перед тем как тратить огромные средства на оборону, нужно создать для людей такие условия жизни в стране, чтобы они хотели эту жизнь и эту страну защищать". А что у нас происходит сейчас? Сплошной провал - в экономике, в социальной политике, и в конечном счете - в той же обороне. В то же время власти постоянно говорят о войне, это транслируют СМИ, и как итог мы имеем наращивание стрессовой ситуации в обществе. С этими темами нам всем нужно быть очень осторожными", - заявил депутат.
По его мнению, власти нужно выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, а не сеять панику в обществе.
"Вместо того чтобы подогревать панические настроения, власть должна была наконец начать воплощать Минские соглашения для скорейшего наступления мира на Донбассе", - резюмировал он.