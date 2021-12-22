Наконечний: потрібно почати втілювати Мінські угоди для миру на Донбасі
Для якнайшвидшого настання миру на Донбасі влада повинна почати втілювати Мінські угоди. Іншого шляху немає.
Про це заявив депутат Київської міської ради від фракції "Опозиційний блок - За життя" Михайло Наконечний у програмі "Діалог з країною" на телеканалі Live.
"Влада сьогодні так багато розповідає про політику у сфері оборони, що хочеться нагадати слова відомого фінського військового і політичного діяча Карла Густава Маннергейма: "Перед тим як витрачати величезні кошти на оборону, потрібно створити для людей такі умови життя в країні, щоб вони хотіли це життя і цю країну захищати". А що у нас відбувається зараз? Суцільний провал - в економіці, в соціальній політиці, і кінець кінцем - в тій же обороні. Водночас влада постійно говорить про війну, це транслюють ЗМІ, і як підсумок ми маємо нарощування стресової ситуації в суспільстві. З цими темами нам всім потрібно бути дуже обережними", - заявив депутат.
На його думку, владі потрібно виконувати Мінські угоди для встановлення миру в Донбасі, а не сіяти паніку в суспільстві.
"Замість того щоб підігрівати панічні настрої, влада повинна була нарешті почати втілювати Мінські угоди для якнайшвидшого настання миру на Донбасі", - резюмував він.