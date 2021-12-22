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Наконечний: потрібно почати втілювати Мінські угоди для миру на Донбасі

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Середа 22 грудня 2021 14:43
Наконечний: потрібно почати втілювати Мінські угоди для миру на Донбасі Фото: Михайло Наконечний (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Для якнайшвидшого настання миру на Донбасі влада повинна почати втілювати Мінські угоди. Іншого шляху немає.

Про це заявив депутат Київської міської ради від фракції "Опозиційний блок - За життя" Михайло Наконечний у програмі "Діалог з країною" на телеканалі Live.

"Влада сьогодні так багато розповідає про політику у сфері оборони, що хочеться нагадати слова відомого фінського військового і політичного діяча Карла Густава Маннергейма: "Перед тим як витрачати величезні кошти на оборону, потрібно створити для людей такі умови життя в країні, щоб вони хотіли це життя і цю країну захищати". А що у нас відбувається зараз? Суцільний провал - в економіці, в соціальній політиці, і кінець кінцем - в тій же обороні. Водночас влада постійно говорить про війну, це транслюють ЗМІ, і як підсумок ми маємо нарощування стресової ситуації в суспільстві. З цими темами нам всім потрібно бути дуже обережними", - заявив депутат.

На його думку, владі потрібно виконувати Мінські угоди для встановлення миру в Донбасі, а не сіяти паніку в суспільстві.

"Замість того щоб підігрівати панічні настрої, влада повинна була нарешті почати втілювати Мінські угоди для якнайшвидшого настання миру на Донбасі", - резюмував він.

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Донбас Мінські угоди
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