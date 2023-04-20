Наказав саджати людей у "газові камери" під Бердянськом. СБУ назвала ім'я комбата Росгвардії

"У травні минулого року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка" у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.



Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.



За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх.



"У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців", - додали в СБУ.



Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.



Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.



Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Серед них - мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Тelegram-канал.



Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники «звинуватили» у коригуванні вогню ЗСУ.



Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.