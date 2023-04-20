Приказал сажать людей в "газовые камеры" под Бердянском. СБУ назвала имя комбата Росгвардии

СБУ идентифицировала комбата Росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах". Им оказался командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В мае прошлого года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области", - говорится в сообщении.

На этой должности он выполнял задачи Кремля относительно подавления движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.

Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.

По приказу Эльдарова, оккупанты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их.

"В застенках к людям применяли жестокую пытку с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников", - добавили в СБУ.

Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными.

Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую застенку и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.

Среди них - житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Тelegram-канал.

Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики обвинили в корректировке огня ВСУ.

Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников.