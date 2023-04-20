Приказал сажать людей в "газовые камеры" под Бердянском. СБУ назвала имя комбата Росгвардии
СБУ идентифицировала комбата Росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в "газовых камерах". Им оказался командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"В мае прошлого года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области", - говорится в сообщении.
На этой должности он выполнял задачи Кремля относительно подавления движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины.
Для этого он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.
По приказу Эльдарова, оккупанты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их.
"В застенках к людям применяли жестокую пытку с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников", - добавили в СБУ.
Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.
Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными.
Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую застенку и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.
Среди них - житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Тelegram-канал.
Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики обвинили в корректировке огня ВСУ.
Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников.
Как сообщалось, СБУ идентифицировала главаря оккупантов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.
Напомним, СБУ разоблачила "вицемера" кафиров в Донецкой области, которая отвечала за депортацию в Россию жителей Мариуполя и Волновахи.
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