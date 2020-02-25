Накануне местных выборов как никогда важна поддержка однопартийцев, - нардеп Бурмич

Накануне местных выборов как никогда важна поддержка однопартийцев. Об этом заявил народный депутат Украины "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолий Бурмич во вторник, 25 февраля, во время вручения партбилетов 85 новым членам партии.

"Рад встречать свежую кровь в рядах "Оппозиционной платформы - За життя". Впереди местные выборы, поэтому сейчас нам как никогда важна поддержка однопартийцев. Теперь вы не просто граждане Украины, а люди с активной позицией, которые вместе с однопартийцами обязались изменить страну к лучшему", – подчеркнул Анатолий Бурміч.

Народный депутат подчеркнул, что партия борется за такие жизненно важные вещи, как недопущение распродажи земли, установление мира, сохранение и процветание Украины и украинцев.

"Уже сейчас мы - влиятельная оппозиционная политсила, к которой прислушивается монобольшинство. Именно мы – та сила, которая сорвала блицкриг власти с продажи украинской земли. Вы должны четко осознавать, что впереди еще много вызовов, с которыми мы должны бороться, много сложной работы по спасению страны", - констатировал Бурміч

В свою очередь, член политсовета киевской организации партии Михаил Наконечный добавил, что команда "Оппозиционной платформы - По жизни" имеет целью построить в Украине "Швейцарию Восточной Европы".

"Нам нельзя останавливаться! Вместе мы должны идти тем направлением, которое выбрала "Оппозиционная платформа - За життя" не только в парламенте, но и на местах", - пояснил он.

Как писало РБК-Украина, по мнению политолога Елены Маркосян народный депутат Анатолий Бурмич и фракция "Оппозиционная платформы - По жизни" сорвали блицкриг власть по принятию закона о рынке земли.