Наивысшей награде МИД Украины присвоено имя Зленко

По словам Кулебы, благодаря работе Зленко был заложен "фундамент дипломатии независимой Украины".

"Самая высокая награда МИД Украины За преданность дипломатической службе теперь будет носить имя Анатолия Зленко. Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь был предан нашему государству и ее дипломатии - Анатолия Зленко", - сообщил министр.

Кулеба также считает, что первый глава МИД воспитал многих украинских дипломатов.

1 марта умер Анатолий Зленко - выдающийся дипломат, политик и первый министр иностранных дел Украины. Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Первый период - с 24 августа 1991 года по 25 августа 1994 года. Второй - с 2 октября 2000-го по 2 сентября 2003 года.