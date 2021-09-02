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Наименее вакцинированная страна ЕС: Болгария усиливает карантинные ограничения

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Болгария, Четверг 02 сентября 2021 15:46
Наименее вакцинированная страна ЕС: Болгария усиливает карантинные ограничения Фото: Болгария усиливает карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Болгарии приняло решение ужесточить карантинные ограничения из-за стремительного распространения штамма "Дельта". Новые правила вступают в силу уже с 7 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Начиная с 7 сентября заведения общественного питания будут работать только до 22:00. Спортивные соревнования в помещениях будут проходить без зрителей.

Соответствующие ужесточения карантинных ограничений связаны с тем, что Болгария сегодня является наименее вакцинированной среди других стран Европейского Союза. Также в последние недели в республике регистрируют увеличение случаев заболеваний коронавирусом, что вызвано со стремительным распространением штамма "Дельта".

Минздрав Болгарии, со своей стороны, призывает своих граждан пройти вакцинацию.

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