ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мы находимся в начале третьей волны коронавируса, - глава Еврокомиссии

Новина українською → ЕС, Пятница 26 марта 2021 04:12
Мы находимся в начале третьей волны коронавируса, - глава Еврокомиссии Фото:Урсула фон дер Ляйен (ursulavonderleyen via Insagram)
Автор: Даша Харченко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа столкнулась с третьей волной коронавируса. Она рассчитывает, что летом будет вакцинировано 70% жителей ЕС.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала на саммите глав государств и правительств Евросоюза.

Она отметила, что Евросоюз на данный момент получил 88 млн доз вакцин от коронавируса, а сделано всего 62 млн инъекций.

"Мы находимся в начале третьей волны (коронавируса - ред.) в Европе. Во многих странах-членах Евросоюза число случаев инфицирования снова растет, в основном из-за варианта B.1.1.7 (британский штамм коронавируса - ред.), который сейчас есть почти в каждой стране ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) созывает на 29 марта специальную группу экспертов для внесения дополнительных материалов к оценке COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Эксперты в сфере медицины предоставят данные относительно потенциальных рисков после использования препарата.

Напомним, американский миллиардер, филантроп и основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал ошибки мировых лидеров в борьбе с пандемией коронавируса, которые привели к всплеску COVID-19 и стали причиной локдаунов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус Евросоюз
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"