Нахабний новачок УПЛ підписав списаного "Шахтарем" легіонера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

28-річний латераль приєднався до "поліських вовків". Житомирянам він дістався безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента з 1 вересня.

Тейлор уклав із "Поліссям" контракт до кінця сезону. За нову команду бразилець виступатиме під 13-м номером. До Прем'єр-ліги оборонець вперше потрапив влітку 2018-го. За плечима Тейлора виступи за "Львів", "Дніпро-1" і "Шахтар".

Сезон 2022/23 латераль провів у складі "гірників". У всіх турнірах він зіграв 16 матчів, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Зрештою, Тейлор став чемпіоном України з "Шахтарем".

"Полісся" в сезоні 2023/24

Житомиряни розпочали дебютний сезон у Прем'єр-лізі з двох поразок у трьох стартових турах. Перша в історії перемога – над рівненським "Вересом" (2:0).

Згодом підопічні Юрія Калітвінцева стабілізували виступи. На цей момент "поліські вовки" набрали 19 очок і йдуть на другій сходинці в УПЛ. Тіньовий лідер першості – київське "Динамо" (15 пунктів, 3 матчі в запасі).

У рамках Кубка України "Полісся" здолало два раунди, вибивши волочиський "Агробізнес" (2:0) та "Дніпро-1" (1:1, пенальті – 5:4). Найкращий бомбардир житомирян у сезоні – Пилип Будківський (4 м'ячі).