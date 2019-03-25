Награждение победителей 23 общенациональной премии "Человек года-2018"

23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2018» и обладателей международных и специальных премий программы.

Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нинешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени «Человек года» заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.

Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.

Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.

"Виват, "Человек года"!

Обладателями премий «Человек года-2018» в 17 национальных номинациях стали:

«Региональный лидер года»

Максим СТЕПАНОВ – Председатель Одесской областной государственной администрации;

«Мэр года»

Андрей БАЛОГА – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);

«Лидер объединенной территориальной общины года»

Руслан МАЙСТРУК – Председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);

«Промышленник года»

Дмитрий ИОРГАЧЕВ – Генеральный директор ПАО «Одескабель»;

«Предприниматель года»

Максим КОЗИЦКИЙ – Директор ООО «Эко-Оптима»;

«Менеджер года»

Михаил БОРОДАВКО – Генеральный директор ЧАО «Укрэнергомонтаж»;

«Финансист года»

Сергей ТИГИПКО – Председатель Правления АО «ТАСКОМБАНК»;

«Лидер страхового рынка года»

Наталия БАЗИЛЕВСКАЯ – Председатель Правления ЧАО «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни»;

«Лидер малого и среднего бизнеса года»

Руслана ЦАХЛО – Президент компании «Союз мастеров красоты Украины»;

«Аграрий года»

Сергей ТАРАСОВ – Основатель и руководитель агрохолдинга «І & U»;

«Лидер логистической отрасли года»

ООО «Ходльмаер Логистикс Украина» – Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова;

«Жилой комплекс года»

ЖК «ПОДОЛ ГРАД» (Застройщик – ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»).

Президент корпорации – Александр Лятамбор;

«Отельный комплекс года»

Отель «BANKHOTEL» (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас КУЗИК;

«Телевизионный журналист года»

Светлана ОРЛОВСКАЯ (Телеканал «Прямий»);

«Спортсмен года»

Александр УСИК – Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);

«Меценат года»

Анна КОРШУНОВА – Президент ОО «Біла Птаха», Председатель правления БФ «Фонд Будущего»;

«Новая генерация года»

Татьяна ПЕТРАКОВА – Общественный деятель, автор 500 социальных проектов, главный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.

Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-2018» стали:

Гермине ПОППЕЛЛЕР – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.

Салем Ахмед АЛЬ-КААБИ – Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной.

Роза РЫМБАЕВА – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.

Анатолий ЯРМОЛЕНКО – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры» –Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.

Ада РОГОВЦЕВА – Герой Украины, народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни».

Александр НИКОНЕНКО – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог –Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей».

Александр ЗЛОТНИК – украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев».

«Институт здоровья растений» – Специальная премия «За весомый вклад в развитие современной украинской науки». Основатель – Виталий ИЛЬЧЕНКО.

Система умного дома «CLAP» – Специальная премия «За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий». Основатель – украинский бизнесмен Александр ПОЙМАНОВ.

Макс Поляков – предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace – Специальная премия «За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине».

Фортунато ГУАДАЛУПИ – ТОП-менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины – Специальная премия «За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине».

Наталья ГОРБАЛЬ – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия «За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи».

Юрий ПЕЛЫХ – председатель совета директоров компании «УКРБУД» – Почетный знак «За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины».

Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко.