Нагородження переможців 23 загальнонаціональної премії "Людина року-2018"

23 березня, в залі Національної опери України відбулася ХХІІІ урочиста церемонія нагородження переможців загальнонаціональної програми «Людина року-2018» і володарів міжнародних та спеціальних премій програми.

Це торжество Людини і людяності, гуманістичних ідеалів, звеличення тих, хто гідний найвищого суспільного визнання. А чільна тема повною мірою відображена у девізі церемонії – "Потенціал нових досягнень". Нові імена, нові тренди, несподівані відкриття спочатку були і залишаються притаманними кожній церемонії. Нинешняя церемонія дозволяє зробити ще один чудовий висновок: з плином часу «Людина року» помітно молодшає. Це стосується і атмосфери прикінцевих свят, у яких протокольно-академічні риси гармонійно поєднуються з легкої аурою імпровізації, дружнього спілкування. І, звичайно, помітно молодшає коло людей, зазначених увагою експертів програми. Вони практично домінують в економічних номінаціях програми, і це дуже обнадійлива тенденція.

Емоційне напруження і святковий настрій надавали церемоніальної дії та виступи відомих вітчизняних і зарубіжних виконавців: Троянди Римбаєвій, Анатолія Ярмоленко, Каті Бужинської, Камалії, Наталії Валевської, Сюзанни Чахоян, Тамари Калінкіної, Влада Ситника, Олексія Сагаловского, Олега Шака, Тетяни Піскарьової, Поля Манондиза.

Березневий вечір в Національній опері подарував усім неймовірну гаму емоцій, відчуття причетності до зародження чогось нового і значущого, усвідомленням того, що справжнім надбанням цивілізованого суспільства є Людина з її вічними цінностями і світлими мріями.

"Віват, "Людина року"!

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Володарями премій «Людина року-2018» в 17 національних номінаціях стали:

«Регіональний лідер року»

Максим СТЕПАНОВ – Голова Одеської обласної державної адміністрації;

«Мер року»

Андрій БАЛОГА – Мер р. Мукачево (Закарпатська обл.);

«Лідер об'єднаної територіальної громади року»

Руслан МАЙСТРУК – Голова Тетіївської ЗТВ (Київська область);

«Промисловець року»

Дмитро ІОРГАЧЕВ – Генеральний директор ПАТ «Одескабель»;

«Підприємець року»

Максим КОЗИЦЬКИЙ – Директор ТОВ «Еко-Оптіма»;

«Менеджер року»

Михайло БОРОДАВКО – Генеральний директор ПРАТ «Укренергомонтаж»;

«Фінансист року»

Сергій ТІГІПКО – Голова Правління АТ «ТАСКОМБАНК»;

«Лідер страхового ринку року»

Наталія БАЗИЛЕВСЬКА – Голова Правління ПРАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»;

«Лідер малого та середнього бізнесу року»

Руслана ЦАХЛО – Президент компанії «Спілка майстрів краси України»;

«Аграрій року»

Сергій ТАРАСОВ – Засновник і керівник агрохолдингу «І & U»;

«Лідер логістичної галузі року»

ТОВ «Ходльмаер Логістікс Україна» – Виконавчий директор – Тетяна Стрельцова;

«Житловий комплекс року»

РК «ПОДІЛ ГРАД» (Забудовник – ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»)

Президент корпорації – Олександр Лятамбор;

«Готельний комплекс року»

Готель «BANKHOTEL» (р. Львів). Генеральний менеджер – Тарас КУЗИК;

«Телевізійний журналіст року»

Світлана ОРЛОВСЬКА (Телеканал «Прямий»);

«Спортсмен року»

Олександр УСИК – Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі (за версіями WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);

«Меценат року»

Анна КОРШУНОВА – Президент ГО «Біла Птаха», Голова правління БФ «Фонд Майбутнього»;

«Нова генерація року»

Тетяна ПЕТРАКОВА – Громадський діяч, автор 500 соціальних проектів, головний редактор всеукраїнського соціального глянцю Ukrainian People

Володарями міжнародних і спеціальних премій програми «Людина року-2018» стали:

Гермине ПОППЕЛЛЕР – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні – Міжнародна премія в галузі дипломатії.

Салем Ахмед АЛЬ-КААБІ – Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні – Міжнародна премія за значний вклад у розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною.

Роза РИМБАЄВА – Народна артистка Казахстану – Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва.

Анатолій ЯРМОЛЕНКО – Народний артист Білорусі, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри» –Міжнародна премія за видатний внесок у розвиток культури та мистецтва України.

Ада РОГОВЦЕВА – Герой України, народна артистка України – Спеціальна премія ім.М.Вороніна «За високий стиль життя».

Олександр НИКОНЕНКО – видатний учений, хірург і трансплантолог –Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям і примноження загальнолюдських цінностей».

Олександр ЗЛОТНИК – український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра – Спеціальна премія газети «КП в Україні» «Кумир українців».

«Інститут здоров'я рослин» – Спеціальна премія «За вагомий внесок у розвиток сучасної української науки». Засновник – Віталій ІЛЬЧЕНКО.

Система розумного будинку CLAP» – Спеціальна премія «За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій». Засновник – український бізнесмен Олександр ПОЙМАНОВ.

Макс Поляків – підприємець, громадський діяч, вчений, засновник інноваційних компаній EOSDA і FireflyAerospace – Спеціальна премія «За вагомий внесок у відродження ракетно-космічної галузі в Україні».

Фортунато ГУАДАЛУПИ – ТОП-менеджер міжнародного рівня, один з найуспішніших італійських бізнесменів, який майже 25 років працює в молочній галузі України – Спеціальна премія «За впровадження креативних бізнес-проектів та сучасних технологій в Україні».

Наталія ГОРБАЛЬ – відомий адвокат, експерт у галузі сімейного права, письменниця – Спеціальна премія «За вагомий творчий внесок у збереження та розвиток інституту сім'ї».

Юрій ПЕЛИХ – голова ради директорів компанії «УКРБУД» – Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток будівельної галузі України».

Фото: Михайло Куций, Андрій Гудзенко, Сергій Гриценко.