Нагорняк призывает к полной перезагрузке руководства энергетической отрасли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутат отметил, что в настоящее время электроэнергетика переживает кризис

Для вывода энергетики из кризиса необходимо осуществить полную перезагрузку руководящего звена энергетической отрасли. Об этом говорится в обращении народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка к президенту, передает РБК-Украина.

Депутат отметил, что в настоящее время электроэнергетика переживает кризис, вызванный непрофессиональными действиями ответственных за отрасль и их вмешательством в рыночные процессы.

В частности, среди таких действий нардеп отметил создание режима максимального благоприятствования импорту электроэнергии из государств, которые закрывают доступ на свой энергорынок украинским производителям, что привело к ухудшению состояния предприятий государственного сектора, бесконечные вмешательства в правила рынка, которые позволили запустить на энергорынке масштабную аферу с "торговли воздухом", неспособность цивилизованно провести переговоры с инвесторами в сфере ВИЭ и прийти к компромиссному решению

Кроме того, Нагорняк обратил внимание, что энергетика бесконечно работает в режиме "временно исполняющих обязанности", в частности, в таком режиме работают НАЭК "Энергоатом", НЭК "Укрэнерго", ПАО "Центрэнерго", что негативно сказывается на работе этих предприятий и отрасли в целом.

Несмотря на критичность ситуации в энергетике, депутат призвал президента осуществить полную перезагрузку руководящего звена отрасли.

"В такой ситуации единственным оправданным решением является полная перезагрузка руководящего звена электроэнергетической отрасли. К руководству отраслью должны прийти не политики, как бы модно и современно это не было, не партийные лидеры, а профессионалы со значительным опытом и глубоким пониманием технических и рыночных процессов", - отметил Нагорняк.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктория Гриб в обращении к президенту, премьер-министра и председателя парламента заявила, что кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности кадровых.

Также ранее сообщалось, что в "Слуге народа" готовят законопроект о прекращении импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Законопроект должен быть подан в ближайшее время.