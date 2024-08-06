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Нагадує THAAD і С-400: Індія показала відео випробувань нової ракети-перехоплювача AD-1

Вівторок 06 серпня 2024 18:09
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Нагадує THAAD і С-400: Індія показала відео випробувань нової ракети-перехоплювача AD-1 Ілюстративне фото: Індія стоврила перехоплювач AD-1 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Індійська організація оборонних досліджень і розробок створила вдосконалений ракетний перехоплювач AD-1. Ві призначений для посилення протиракетної та протиповітряної оборони Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bulgarian Military.

Зазначається, що перехоплювач AD-1 нагадує американську ракету THAAD і російську С-400. Адже у заявлених характеристиках індійські показники практично аналогічні з російськими та американськими.

Ракета AD-1 є ключовим елементом програми DRDO протиракетної оборони Phase-2, яка спрямована на захист від балістичних ракет з дальністю до 5 000 км. Водночас, для її реалізації необхідні вдосконалені радари дальньої дії, які можуть виявляти цілі на відстані до 1 500 км. Та нові гіперзвукові перехоплювачі, що розвивають швидкість від 6 до 7 Махів, що значно вище за швидкості 4-5 Махів ракет ПРО Phase-1.

Ракета AD-1, призначена для роботи у верхніх шарах атмосфери з висотою ураження до 100 км, оснащена двоступеневим твердопаливним двигуном і вдосконаленою системою управління для підвищеної маневреності. Вона здатна швидко прискорюватися і досягати високих швидкостей, ефективно долаючи атмосферний опір і виконуючи швидкі маневри.

У системі ПРО Phase-2 використовується радар дальнього стеження Swordfish, який може виявляти цілі на відстані до 1 500 км, значно перевищуючи можливості попередніх радарів (600 км).

Наприкінці липня DRDO провело другі льотні випробування AD-1 у рамках ПРО Phase-2, перевіряючи радіолокаційне стеження, наведення ракет і системи зв'язку. Випробування підтвердили працездатність датчиків дальньої дії, системи зв'язку з малою затримкою і Центру управління ракетами.

На думку експертів, AD-1 багато в чому нагадує американську систему THAAD, яка призначена для ураження ракет на їхньому кінцевому етапі на висотах понад 200 км. Але двоступенева конструкція AD-1 забезпечує збільшену дальність польоту, чудову швидкість і кращу маневреність.

Що стосується С-400, то там також використовується двоступеневий перехоплювач 40Н6, дальність якого 400 км і може вражати цілі на висоті до 185 км. Але в Індії наразі працюють над створенням власної системи ППО, подібної до С-400, під назвою Project Kusha.

Відносини Індії та Росії

На початку липня прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді приїхав з візитом до Москви. Там він мав добиватися якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Індія Ракети ППО
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