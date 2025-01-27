Нафтовий ключ до миру? Чи може Трамп обвалити світові ціни для завершення війни в Україні

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Трамп просить обвалити ціни на нафту: що відомо

Про намір натиснути на ОПЕК+, щоб збільшити видобуток нафти і знизити ціни, Дональд Трамп заявив у четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Якби ціни знизилися, війна (Росії проти України, - ред.)відразу б закінчилася... Вони мали зробити це давно. Вони несуть велику відповідальність, певною мірою, за те, що відбувається", - зазначив він, звертаючись до провідного учасника нафтового альянсу Саудівської Аравії.

Заява Трампа прозвучала після телефонної розмови зі спадкоємним саудівським принцом Мухаммедом бін Салманом. Згідно з повідомленнями, принц пообіцяв розширити інвестиції та торгівлю протягом чотирьох років на 600 млрд доларів. Президент США додав, що попросить довести суму до 1 трлн.

У п'ятницю він повторив заклик. "Один зі способів швидко зупинити (війну, - ред.) - це щоб ОПЕК перестав заробляти так багато грошей і знизив ціни на нафту", - заявив він під час поїздки до постраждалої від урагану Північної Кароліни.

Команда Трампа раніше давала зрозуміти, що розглядає ціни на нафту як важіль тиску на Путіна. Його майбутній радник із національної безпеки Майк Волц наводив аргумент: якщо ціна опуститься нижче 50 доларів за барель, то Росія стане "бензоколонкою з ядерною бомбою".

Спеціальний посланець Кіт Келлогг, який займається питаннями припинення війни, в інтерв'ю Fox News визнав, що навіть допомагаючи Україні перемогами на полі бою, не вдалося б примусити Путіна до миру. На його думку, виходом може стати зниження цін на нафту до 45 доларів.

Зазначимо, США і союзники по G7 встановили "цінову стелю" на російську нафту в 60 доларів. Однак Москві вдається підтримувати стабільний потік доходів здебільшого за рахунок Китаю та Індія, які скуповують нафту зі знижками, а в деяких випадках обходити обмеження.

Українська сторона давно наполягає на посиленні заходів проти російської нафти. І на сигнали Трампа в Києві реагують із натхненням. Як заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, подальше зниження "цінової стелі" забезпечить шлях до глобальної безпеки, і санкційна група пропонує зафіксувати її на позначці 30 доларів за барель. Наслідком цього стане обвал можливостей Кремля фінансувати війну, вважає він.

Але тиск на ОПЕК+ може виявитися нелегким завданням, пише Associated Press. Цей формат з'явився в 2016 році, коли Росія (і кілька інших країн) об'єдналася з Саудівською Аравією та іншими членами картелю ОПЕК. У розширеному альянсі Москва та Ер-Ріяд є провідними виробниками нафти. Поява ОПЕК+ загалом стала відповіддю на різке падіння цін через видобуток сланцевої нафти у США. Сполучені Штати не є членом ні ОПЕК, ні ОПЕК+.

Як на заяву Трампа реагують ринок і ОПЕК

Після звернення Трампа в Давосі світові ціни знизилися. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали нижче позначки 75 доларів за барель. А еталонна марка Brent опустилася до 78 доларів.

Організація країн-експортерів (ОПЕК) та її партнери по ОПЕК+ протягом багатьох років регулюють ціни шляхом обмеження видобутку. У групи виробників є вільні потужності на кілька мільйонів барелів на день, які вони потенційно можуть викинути на ринок. Раніше вони домовилися поступово нарощувати частину видобутку на 2,2 млн барелів на день, починаючи з квітня 2025 року.

Висловлювання Трампа стримують зростання цін, яке намічалося після запровадження нових санкцій США проти Росії адміністрацією Джо Байдена. Це призвело до того, що нафта почала п'яту поспіль збиткову сесію, частково викликану погрозами нового президента США запровадити мита на товари з Китаю, що може послабити попит у країні, яка є головним світовим імпортером нафти.

"Цього року нафтові ринки зіткнулися з новою перемінною - "опціоном Трампа" на ціни на енергоносії", - цитує Bloomberg главу відділу макроекономічної торгівлі Buffalo Bayou Commodities (компанія-трейдер у Х'юстоні, США) Френка Монкама.

Що стосується представників картелю, то офіційних заяв поки не багато. На форумі в Давосі міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал аль-Ібрагім заявив, що Ер-Ріяд зацікавлений у довгостроковій стабільності.

"Позиції королівства і ОПЕК спрямовані на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту, зокрема з боку США і штучного інтелекту", - сказав він.

ОПЕК+ каже, що не орієнтується на поточні ціни і має свій план підвищення видобутку з квітня 2025 року. "Я думаю, що це вже відповідає політиці пом'якшення ОПЕК", - відповів один із делегатів групи в коментарі для Reuters.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Ірак наполягають на якнайшвидшому збільшенні видобутку, оскільки вони вклали значні кошти в розширення своїх потужностей. Питання в тому, що країни-виробники навряд чи зацікавлені в різкому обвалі цін. Більшість членів ОПЕК значною мірою залежать від нафтових доходів, а їхні бюджети зверстані, відштовхуючись від ціни 80 доларів за барель і вище.

Однак не виключено, що ОПЕК+ перегляне свою політику на засіданні 3 лютого. Виходячи з попередньої практики, рішення про підвищення квітневого рівня видобутку очікується приблизно на початку березня, пише Reuters.

Чи піде ОПЕК+ на обвал цін заради завершення війни в Україні

Тактика втручання в нафтовий ринок - не нова для Трампа. Під час першого президентського терміну він неодноразово називав ціни високими і закликав ОПЕК+ знизити їх. Однак у березні 2020 року на піку пандемії COVID-19, коли ціни були на мінімумах за кілька років, вимагав скоротити видобуток на 10 млн барелів на день.

Тоді розбіжності між Саудівською Аравією і Росією призвели до того, що обидві країни наповнили ринок надлишком пропозиції. У результаті, зокрема, постраждали виробники в США, що спричинило низку банкрутств, злиттів і звільнень. Двомісячна цінова війна супроводжувалася ультиматумами Трампа, і ОПЕК+ домовився скоротити видобуток, що допомогло підняти ціни на 20%.

Поки неясно, чи задовольнять нове прохання президента США. Якщо й так, то багато що залежить саме від Саудівської Аравії. Ця країна історично відома тим, що може підвищувати або скорочувати видобуток, щоб розібратися з конкурентами або покарати непокірних членів ОПЕК. Наприклад, наприкінці 2024 року Ер-Ріяд пригрозив, що вживе заходів через перевищення квот на видобуток такими країнами, як Ірак і Казахстан.

Експерт у галузі нафтової промисловості та засновник консалтингової компанії Macro-Advisory Кріс Віфер, сумнівається, що Трамп умовить саудівців та інших членів ОПЕК збільшити видобуток нафти, щоб чинити тиск на Путіна через Україну.

"Малоймовірно, що Саудівська Аравія, ОАЕ або інші захочуть брати участь у політичному русі проти Росії. Виробники ОПЕК все ще зляться на повне ігнорування з боку Вашингтона, коли сланцева революція збільшила експорт американської сирої нафти, забравши у них частку ринку", - вважає він.

З іншого боку, незважаючи на те, що останніми роками Саудівська Аравія віддалилася від США, у Трампа збереглися міцні зв'язки з керівництвом країни. А невдоволення іншими членами ОПЕК, які перевищують свої квоти, може зіграти на руку Ер-Ріяду, припускає головний економіст із клімату та сировинних товарів Capital Economics Девід Окслі.

"Це недвозначне запрошення Трампа може стати тим прикриттям, яке необхідне Саудівській Аравії, щоб відкрити нафтові шлюзи", - додав він.

Публічним тиском на саудівців і картель новий президент США починає ризикований гамбіт. Наприклад, його попередник Джо Байден на початку свого терміну критикував порушення прав людини в Саудівській Аравії, після чого на початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Ер-Ріяд відкинув заклики збільшити потоки нафти.

Відповідаючи на питання, чому Трамп може досягти успіху там, де провалився Байден, його прессекретарка Каролін Лівітт заявила, що попередня адміністрація не реалізувала багато чого з обіцяного, а "президент Трамп - людина слова, і всі це скоро побачать".

Можливо, Ер-Ріяд та інші країни захочуть відповісти на заклики з Вашингтона, але не відразу, вважає керуючий директор дослідницької компанії ClearView Energy Partners LLC Кевін Бук. За його словами, все залежить від того, що вимагатиме Трамп і який чинитиме тиск.

"Те, про що просив Байден, мало б розділити двох найбільших гравців в ОПЕК+. По суті, це і зараз на порядку денному. Тоді це було складно, це буде складно і зараз", - додав він.

При підготовці тексту використовувалися публікації Reuters, Bloomberg і Associated Press.