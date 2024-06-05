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Нафтові доходи РФ зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, - Bloomberg

Росія, Середа 05 червня 2024 22:20
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Нафтові доходи РФ зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, - Bloomberg Архівне фото: нафтові доходи РФ зросли на 50% (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Надходження Росії від нафти до державного бюджету збільшилися в травні майже на 50% порівняно з минулим роком. Причиною цього стало зростання цін на сировину, а також адаптація країни до міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання проаналізувало дані Мінфіну і дійшло висновку, що податки, пов'язані з нафтою, зросли до 632,5 млрд рублів (7,1 млрд доларів) минулого місяця.

Зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту сорту "Юралс". Для розрахунків використовувалася ціна на нафту марки "Юралс" у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 доларів за барель роком раніше.

"Дисконт на суміш до світового еталона Brent скоротився навіть на тлі цінового обмеження, введеного країнами "Великої сімки", - пишуть журналісти.

При цьому Bloomberg зазначає, що РФ адаптувалася до обмежень, включно із забороною Євросоюзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний "тіньовий флот" танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

Санкції проти нафтової сфери РФ

Країни Заходу 2022 року запровадили стелю цін на російську нафту, проте повною мірою її не дотримуються, оскільки Кремль всіляко обходить обмеження.

Нещодавно Reuters писало, що російський "тіньовий флот" танкерів завдає шкоди навколишньому середовищу.

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