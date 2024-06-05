Нафтові доходи РФ зросли на 50%, тому що країна адаптувалася до санкцій, - Bloomberg

Надходження Росії від нафти до державного бюджету збільшилися в травні майже на 50% порівняно з минулим роком. Причиною цього стало зростання цін на сировину, а також адаптація країни до міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання проаналізувало дані Мінфіну і дійшло висновку, що податки, пов'язані з нафтою, зросли до 632,5 млрд рублів (7,1 млрд доларів) минулого місяця.

Зростання доходів послідувало за зростанням цін на нафту сорту "Юралс". Для розрахунків використовувалася ціна на нафту марки "Юралс" у 74,98 доларів за барель порівняно з 58,63 доларів за барель роком раніше.

"Дисконт на суміш до світового еталона Brent скоротився навіть на тлі цінового обмеження, введеного країнами "Великої сімки", - пишуть журналісти.

При цьому Bloomberg зазначає, що РФ адаптувалася до обмежень, включно із забороною Євросоюзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний "тіньовий флот" танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.