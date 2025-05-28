Нафтові доходи Москви впали до мінімуму за два роки

Вартість поставок російської сирої нафти в травні 2025 року досягла дворічного мінімуму. Нафта марки Urals зараз продається приблизно по 52 долари за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, середній обсяг поставок становив 3,39 млн барелів на день за чотири тижні до 25 травня. Валова вартість цих вантажів виявилася найнижчою з квітня 2023 року.

Вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців. Відтоді як експортний дохід сягнув близько 1,95 млрд доларів на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг поставок знизився приблизно на 8%.

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Як зазначає Bloomberg, незрозуміло, чи зіграли санкції істотну роль у будь-якій із цих тенденцій.

Проте країни G-7 розглядають можливість зниження цінової межі, вище за яку російський експорт сирої нафти не може використовувати західні судна або послуги, до 50 доларів за барель з поточного рівня в 60 доларів.

Оскільки нафта марки Urals зараз продається приблизно по $52 за барель, межа не чинить істотного впливу. Навіть якщо її буде знижено, цінова межа може не обмежити потоки, оскільки Росія накопичила величезний тіньовий флот танкерів, щоб підтримувати рух своєї нафти без західної участі.

Санкції, введені проти цих суден Великою Британією та Європейським Союзом, мабуть, не мали істотного впливу, оскільки покупці в Китаї та Індії дозволили суднам із чорного списку розвантажуватися у своїх портах, показують дані відстеження. Заходи США здаються більш ефективними, але навіть їх починають ігнорувати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" розглядає можливість введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з триваючим наступом в Україні, хоча і не навів жодних подробиць.

Вартість експорту

Валова вартість експорту Москви знизилася приблизно на 20 млн доларів, або на 1%, до 1,26 мільярда доларів за тиждень, що закінчився 25 травня, водночас падіння потоків було частково компенсовано невеликим зростанням середніх тижневих цін.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтії зросли приблизно на 0,30 долара за барель до середньої позначки 51,80 долара, тоді як чорноморські вантажі зросли на 0,20 долара до 52,40 долара за барель. Ціна на сорт нафти Pacific ESPO впала приблизно на 0,20 долара до 57 доларів за барель. Ціни з доставкою в Індію практично не змінилися і склали 62,90 долара за барель.