Нафтові доходи Кремля зросли до максимуму з осені минулого року, - МЕА

Як зазначає Bloomberg, у липні ціна на російську нафту перевищила 60 доларів за барель, перевищивши цінову стелю "Великої сімки", покликану зберегти постачання країни на світові ринки та обмежити приплив нафтодоларів до Москви. За даними МЕА, середньозважена ціна на російську морську експортну нафту зросла на 8,84 долара за барель до 64,41 долара за барель.

За даними МЕА, Росія виграла від підвищення світових цін та скорочення знижок на нафту та нафтопродукти. Москва заробила 15,3 млрд доларів від експорту своєї нафти та палива у липні, що майже на 20% більше, ніж у попередньому місяці, йдеться у щомісячному звіті МЕА.

Проте, за даними МЕА, доходи Росії від продажу нафти скоротилися більш ніж на одну п'яту, порівняно з минулим роком. Нафта - ключове джерело доходів для російської державної скарбниці, яка страждає через витрати на війну проти України та західних санкцій.

bloomberg.com

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), дисконт сорту Urals по відношенню до Brent скоротився приблизно на 4 долари за барель на день, незважаючи на те, що ціни на нафту з Північного моря зросли в липні на 5 доларів за барель порівняно з попереднім місяцем. . Оцінки агентства відносяться до так званої ціни FOB, яка не включає витрати на доставку та страхування.

"Високі ціни на нафту марки Urals порівняно з європейським ринком світлої малосірчистої нафти відображають посилення напруженості з постачанням сірчистого сорту після скорочення постачання ОПЕК+ та зростання попиту на нафтопереробні заводи після технічного обслуговування", - йдеться у повідомленні МЕА.

Скорочення експорту

Експорт російської нафти скоротився на тлі скорочення виробництва та збільшення постачання на внутрішній ринок після завершення капітального ремонту.

За даними МЕА, щоденні постачання сирої нафти за кордон скоротилися на 200 тисяч барелів до 4,6 млн барелів. Дані показують, що експорт до Китаю та Індії скоротився, але, за даними агентства, на ці країни, як і раніше, припадає близько 80% російських поставок.

За даними МЕА, зниження завантаження сирою нафтою було компенсовано вищими потоками нафтопродуктів, що дозволило Росії зберегти загальний обсяг експорту нафти на рівні 7,3 млн барелів на день, як і в червні. Це відповідає найнижчому рівню як мінімум за рік.

Агентство оцінило видобуток сирої нафти в Росії в липні в 9,4 млн барелів на добу, що на 50 тисяч барелів менше, ніж у червні. Це означає, що країна перевиконала свою обіцянку скоротити видобуток на 500 тисяч барелів на день порівняно з лютневим базовим рівнем, який за оцінкою джерел ОПЕК становив 9,949 мільйона барелів на день.

Крім обмеження видобутку Росія також зобов'язалася скоротити свої поставки за кордон на 500 тисяч барелів на день цього місяця і скоротити скорочення до 300 тисяч барелів на день у вересні.