ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Нафтогаз" прогнозирует дальнейший рост цен на газ

Украина , Понедельник 26 октября 2020 18:55
"Нафтогаз" прогнозирует дальнейший рост цен на газ
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В ближайшие месяцы стоит ожидать повышения цены на газ. При этом в Украине стремительный рост цен могут сдержать значительные запасы газа в хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В НАК указывают, что рост цен на газ связан с началом отопительного сезона. В ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания.

"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отмечают, что цена газа в Европе "буквально за месяц" выросла на 26%. Из-за этого пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

Напомним, в октябре цена газа для производителей тепловой энергии составит 5 374,10 гривны за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины изменил порядок расчетов за газ в начале отопительного сезона. Согласно постановлению, показатели расчетов ТЭЦ за газ для производства тепла и электроэнергии с НАК "Нафтогаз Украины" будут рассчитываться отдельно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика газрост ценНафтогаз Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь