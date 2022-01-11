"Нафтогаз" предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает скидку на газ для бытовых потребителей. Сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, скидку можно использовать во время следующего платежа.