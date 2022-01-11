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"Нафтогаз" предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

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Украина, Вторник 11 января 2022 17:18
"Нафтогаз" предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить Фото: "Нафтогаз" предлагает скидку на следующий платеж (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает скидку на газ для бытовых потребителей. Сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, скидку можно использовать во время следующего платежа.

&quot;Нафтогаз&quot; предложил скидку для населения: сколько можно сэкономить

Напомним, население пока не почувствует изменений в связи с резким ростом цен на газ на мировых рынках. До 30 апреля будут действовать годовые тарифы, которые составляют около 8 гривен за кубометр. Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков. В частности, "Нафтогаз" продает газ населению по 7,96 гривен за кубометр, компании под брендом "Твой Газсбыт" - 7,99 гривен.

Цены останутся стабильными благодаря тому, что государственная компания "Нафтогаз" продает оптом газ поставщикам населению газ по 7,42 гривны, который они потом продают с небольшой наценкой.

Повышение тарифов на газ практически неизбежно с 1 мая, поскольку цены на газ останутся высокими.

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