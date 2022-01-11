"Нафтогаз" запропонував знижку для населення: скільки можна зекономити

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує знижку на газ для побутових користувачів. Зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%", - йдеться в повідомленні. За даними прес-служби, знижку можна використати під час наступного платежу.