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"Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Субота 22 червня 2024 20:36
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Автор: Олександр Мороз

Група "Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, корпуси якого були пошкоджені внаслідок ворожої атаки сьогодні вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Черговий російський злочин цього разу був спрямований проти студентів — Попередньо, через обстріл пошкоджено 14 будівель університету, вибито більше 800 вікон.

"Обговорив допомогу університету з керівницею Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук та ректором університету Ігорем Чудиком. Ми не залишимось осторонь та профінансуємо відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань", - зазначив Чернишов.

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Нафтогаз України
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