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Нафта злетіла до максимуму за п'ять місяців: що сколихнуло ринок

17:08 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: ціни на нафту продовжують зростати (Getty Images)

Ціни на нафту марки Brent досягли максимуму за останні п'ять місяців. Це сталося на тлі атак хуситів на об'єкти в Саудівській Аравії та повідомлень про удари по судах у Перській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 111,75 долара за барель - максимуму з травня. Станом на 13:20 за київським часом вони торгувалися на рівні 111,20 долара, подорожчавши на 1,65 долара, або 1,5%.

Листопадові ф'ючерси на американську нафту WTI у вівторок подорожчали до 110 доларів за барель - максимум із квітня. Пізніше ціна знизилася до 109,08 доларів за барель. Це на 5,42 долара, або 5,2% більше, ніж на попередньому закритті.

"Ціни на нафту залишаються на високому рівні... Це вказує на те, що ринок закладає у вартість значну премію за ризик з урахуванням нестабільності ситуації", - наголосили аналітики ING.

Причина зростання цін

У понеділок, 19 жовтня, єменські хусити заявили про те, що вони кілька разів атакували енергетичні об'єкти, аеропорти та військові цілі у Саудівській Аравії. Зокрема, йдеться про об'єкт компанії Aramco в Янбу, нафтове родовище Шайба, міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді та аеропорт Абха.

При цьому влада Саудівської Аравії не підтвердила такі атаки.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив про те, що війна США з Іраном "невдовзі закінчиться", і тому ціни на нафту різко впадуть.

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