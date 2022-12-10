Нафта за тиждень подешевшала ще на 10%: що вплинуло на світові ціни

Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала до 71,02 доларів за барель, що є новим мінімумом для 2022 року. Нафта марки Brent подешевшала до 76,10 доларів за барель.

"Будь-які побоювання з приводу поставок другорядні порівняно з побоюваннями щодо економіки", - сказав аналітик Mizuho Роберт Яугер.

Ціни на нафту знайшли деяку підтримку і зросли більш ніж на 1% на початку сесії після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що найбільший у світі експортер енергоносіїв може скоротити видобуток у відповідь на ціну на експорт сирої нафти.

Тим не менш, дещо вище, ніж очікувалося, зростання цін виробників у США в листопаді і новини про частковий перезапуск трубопроводу Keystone звели нанівець ці досягнення і призвели до зниження контрольних показників більш ніж на долар. Компанія Keystone закрилася на початку цього тижня після витоку 14 тисяч барелів нафти в Канзасі.

Індекс цін виробників США (PPI) зріс у листопаді трохи більше, ніж очікувалося, на тлі стрибка вартості послуг, йдеться у звіті Міністерства праці США.

Підвищення може підвищити ймовірність того, що Федеральна резервна система "натисне на педаль газу" при підвищенні процентних ставок, що посилить побоювання з приводу рецесії, що насувається, сказав Яугер.

Обидва зразки сирої нафти продемонстрували щотижневі втрати приблизно на 10% кожен. Це було найбільше тижневе зниження з квітня для американських ф'ючерсів WTI та з початку серпня для Brent.

І Яугер, і Уолтер Циммерман, головний технічний аналітик ICAP, попередили, що, якщо нафта в США впаде нижче за 70 доларів за барель, вона може увійти у вільне падіння і досягти низького діапазону в 60 доларів на майбутніх сесіях.

За словами економістів, зростання кількості випадків зараження COVID-19 у Китаї, ймовірно, знизить економічне зростання протягом найближчих кількох місяців, незважаючи на послаблення деяких обмежень.

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозують, що наступного року економіка США зіткнеться із короткочасною та неглибокою рецесією. Експерти очікують, що Федеральна резервна система США підніме ставки на 50 базисних пунктів 14 грудня.

Європейський центральний банк також, ймовірно, підвищить свою депозитну ставку на 50 базисних пунктів наступного тижня до 2%, навіть незважаючи на те, що економіка єврозони, як вважають, уже перебуває у рецесії.