Нафта за тиждень подешевшала більш ніж на 10% на фоні проблем у банківському секторі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,3%, до 72,97 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 2,4%, до 66,74 долара.

Ціна на нафту марки Brent за тиждень упала майже на 12%, що стало найбільшим тижневим падінням із грудня. Ф'ючерси на WTI впали на 13%, що стало найбільшим падінням із квітня минулого року.

"Фундаментальні фактори не такі жахливі, як поточна оцінка, але є побоювання, що нафта не така безпечна, як гроші або золото", - сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC у Нью-Йорку.

Ціни на нафту пішли за падінням фондових ринків через кризу в банківському секторі та побоювання з приводу можливої рецесії.

Фондові індекси в США знизилися в другій половині дня 17 березня, при цьому фінансові акції впали найбільше серед основних секторів S&P 500 після краху Silicon Valley Bank (SVB) та Signature Bank, а також через проблеми у Credit Suisse та First Republic Bank .

Ціни трохи відновилися після заходів підтримки з боку Європейського центрального банку та кредиторів США, але знову впали, коли SVB Financial Group заявила, що подала заявку на реорганізацію.

Тиск був викликаний "крихким станом ринку, що продовжується", сказав Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Аналітики, як і раніше, очікують, що обмежена світова пропозиція підтримає ціни на нафту в найближчому майбутньому.

Члени ОПЕК+ пояснили зниження цін на цьому тижні фінансовими факторами, а не дисбалансом попиту та пропозиції, додавши, що вони очікують на стабілізацію ринку.

Падіння WTI цього тижня до рівня менше 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року може спонукати уряд США розпочати поповнення свого стратегічного нафтового резерву, що підвищить попит.

Аналітики очікують, що відновлення попиту в Китаї додасть цінової підтримки, при цьому експорт сирої нафти зі США до Китаю в березні досягне найвищого рівня майже за два з половиною роки.

Саудівська Аравія та Росія на зустрічі в четвер підтвердили свою прихильність до рішення ОПЕК+ у жовтні минулого року скоротити видобуток на 2 млн барелів на день до кінця 2023 року. Моніторингова група ОПЕК має зібратися 3 квітня.