Нафта подорожчала після ударів Ізраїлю по Рафаху у Газі

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали 0,3%, до 83,56 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,31% до 78,72 доларів за барель.

"Ціни на нафту піднялися сьогодні вранці, оскільки деякі перешкоди на переговорах про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС змусили учасників ринку розраховувати на те, що геополітична напруга потенційно може затягнутися ще довше", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Тим часом сильніший долар обмежив зростання нафтових ф'ючерсів, оскільки він робить сиру нафту дорожчою для трейдерів, які володіють іншими валютами. Індекс долара, який вимірює курс долара США по відношенню до шести основних валют-аналогів, зріс до 105,18.

Минулого тижня обидва контракти показали найбільші тижневі втрати за три місяці, оскільки ринок зосередився на слабких даних із зайнятості в США та можливих термінах зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Ситуація у Газі

Терористичне палестинське угруповання ХАМАС 6 травня погодилося на пропозицію посередників про припинення вогню в Газі, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив завдавати ударів по Рафаху, плануючи продовжити переговори щодо угоди.

Ізраїльські сили завдали удару по Рафаху на південній околиці Гази з повітря і з землі і наказали мешканцям залишити частину міста, яке було притулком для більш ніж 1 мільйона переміщених палестинців.